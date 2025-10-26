Slušaj vest

Fudbaleri Torina pobedili su danas na svom terenu ekipu Đenove rezultatom 2:1 (0:1) u utakmici osmog kola italijanske Serije A.

Đenova je povela pogotkom Mortena Torsbija u 7. minutu, a Torino je izjednačio autogolom Stefana Sabelija u 63. minutu. Domaći fudbaleri su do trijumfa stigli golom Điljerma Maripana u 90. minutu.

Torino se nalazi na 11. poziciji na tabeli italijanskog prvenstva sa 11 bodova, dok je Đenova na poslednjem, 20. mestu sa tri.

Fudbaleri Đenove će u narednom, devetom kolu Serije A dočekati Kremoneze, dok će popularni "bikovi" gostovati Bolonji.

