VELIKI PREOKRET "BIKOVA": Đenova pala posle drame
Fudbaleri Torina pobedili su danas na svom terenu ekipu Đenove rezultatom 2:1 (0:1) u utakmici osmog kola italijanske Serije A.
Đenova je povela pogotkom Mortena Torsbija u 7. minutu, a Torino je izjednačio autogolom Stefana Sabelija u 63. minutu. Domaći fudbaleri su do trijumfa stigli golom Điljerma Maripana u 90. minutu.
Torino se nalazi na 11. poziciji na tabeli italijanskog prvenstva sa 11 bodova, dok je Đenova na poslednjem, 20. mestu sa tri.
Fudbaleri Đenove će u narednom, devetom kolu Serije A dočekati Kremoneze, dok će popularni "bikovi" gostovati Bolonji.
