Sjajni fudbaler želi što više navijača na narednom meču Lige Evrope.
SVI NA STADION! Katai zove navijače na meč protiv Lila
Aleksandar Katai, dan nakon što je produžio ugovor do 2027. godine, pozvao je navijače da podrže Crvenu zvezdu na narednoj utakmici Lige Evrope protiv Lila.
"Zvezdaši, hvala vam na podršci svih ovih godina. Vidimo se na Marakani 6. novembra. Zajedno do novih pobeda", poručio je Katai, a prenosi Tanjug.
Zvezda u četvrtom kolu Lige Evrope dočekuje Lil 6. novembra od 18.45 sati.
Crveno-beli posle tri kola imaju samo jedan bod i protiv francuskog tima žele pobedom da "uhvate priključak" u borbi za plasman u nokaut fazu.
Aleksandar Katai Foto: Dragan Tesic, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
