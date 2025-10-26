Slušaj vest

Aleksandar Katai, dan nakon što je produžio ugovor do 2027. godine, pozvao je navijače da podrže Crvenu zvezdu na narednoj utakmici Lige Evrope protiv Lila.

"Zvezdaši, hvala vam na podršci svih ovih godina. Vidimo se na Marakani 6. novembra. Zajedno do novih pobeda", poručio je Katai, a prenosi Tanjug.

Zvezda u četvrtom kolu Lige Evrope dočekuje Lil 6. novembra od 18.45 sati.

Crveno-beli posle tri kola imaju samo jedan bod i protiv francuskog tima žele pobedom da "uhvate priključak" u borbi za plasman u nokaut fazu.

