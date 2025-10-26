Slušaj vest

Fudbaleri Reala savladali su u 262. prvenstvenom El Klasiku Barselonu 2:1 (2:1).

Real posle utakmice 10. kola Primere ima 27 bodova, pet više u odnosu na Barselonu.

Sva tri gola pala su u prvom poluvremenu.

Strelci za domaćina bili Mbape u 22. minutu i Belingem u 43. minutu. Gol za Barselonu postigao je Fermin u 38. minutu.

Pored tri gola, videli smo tri poništena gola. Takođe jedan poništeni i jedan dosuđeni penal za Real, koji Mbape nije iskoristio.

Nema sumnje da ovaj derbi može da odluči puno toga po pitanju šampiona Španije.

I kako to biva, derbi je počeo na više nego zanimljvi način. Već u 2. minutu sudija je dosudio penal za domaće zbog faula nad VInisijusom. Međutim, posle gledanja snimka odluka je poništena.

Samo deset minuta kasnije nova sporna situacija. Mbape je spektakularnim golom pogodio mrežu Barselone, ali je posle VAR intervencije gol poništen zbog ofsajda, i to bukvalno od jednog centimetra.

Mbape je u 22. minutu postigao novi gol. I ovog puta je VAR proveravao da li je u pitanju ofsajd, međutim gol je bio regularan.

Real je dominirao, a koliko je Barselona opasna pokazalo se u 38. minutu. Rašford je prošao po levoj strani i nabacio loptu Ferminu kome nije bilo teško da pogodi gol Reala.

Sjajan El Klasiko, Real ponovo vodi od 42. minuta, a strelac je Džud Belingem.

Real je dobio penal, koji je Mbape izveo u 52. minutu, ali je Šćešni odbranio.

Belingem je u 69. minutu postigao gol, ali je poništen zbog ofsajda. Treći poništen gol Realu na meču.