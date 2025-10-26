Slušaj vest

Trener Bajerna Vinsen Kompani, nekada Boatengov saigrač, izjavio je prošlog meseca da bi voleo da mu bivši defanzivac bude gost i da u Minhenu započne trenersku karijeru.

Navijači Bajerna su, međutim, na tribinama istakli transparente protiv Boatengovog prisustva. On je prošle godine pred sudom u Minhenu proglašen krivim za nanošenje telesnih povreda i osuđen na uslovnu novčanu kaznu i upozorenje, a sve optužbe je negirao.

"U konstruktivnom razgovoru između FK Bajern i Žeroma Boatenga ove nedelje, odlučeno je da Boateng neće posećivati klub kako bi pratio treninge", navodi se u saopštenju Bajerna.

1/4 Vidi galeriju Bajern Minhen - Boka juniors Foto: Samah Zidan / AFP / Profimedia, Douglas Murray / Actionplus / Profimedia

"Žerom se oseća snažno vezanim za Bajern i ne želi da klub trpi štetu zbog aktuelne kontroverzne rasprave koja se vodi o njemu", dodaje se u saopštenju.

Boateng je u objavi na Instagramu poručio da je, "nakon nedavnih diskusija o njemu", odlučio da se posveti drugim interesima i da želi da klub može da se fokusira na rezultate na terenu.

Boateng, koji je sa Bajernom osvojio dve Lige šampiona i sa reprezentacijom Nemačke Svetsko prvenstvo 2014. godine, završio je igračku karijeru prošlog meseca. Njegov ugovor sa austrijskim LASK-om raskinut je u avgustu sporazumno, iako je važio još jednu sezonu.