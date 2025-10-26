Slušaj vest

Saga je konalno završena!

Sergej Milinković-Savić je konačno potpisao!

Sergej Milinković-Savić na Svetskom klupskom prvenstvu Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski fudbaler je odlučio da sa Al Hilalom produži ugovor do juna 2028. godine!

U dresu Al Hilala Milinković Savić je upisao minute na 105 susreta i postigao 31 gol uz 27 asistencija.

Tokom dve godine u Arabiji vezni fudbaler se okitio šampionskom krunom, trofejem u Kupu Saudijske Arabije i sa dva Superkupa.

Ne propustiteKošarkaDA LI JE VREME ZA NOVOG LESORA U PARTIZANU? Čeka se eksplozija u crno-belim redovima!
Matijas Lesor i Željko Obradović
KošarkaI SUDIJE SU OSTALE U ŠOKU ZBOG JOKIĆEVE GENIJALNOSTI! Srbin ponovo obesmislio NBA ligu - magičnim potezom izazvao haos na terenu, niko nije znao šta se dešava!
Nikola Jokić
FudbalSPEKTAKULARAN EL KLASIKO: Tri gola u prvom poluvremenu, dva poništena! Realu poništen i penal
El Klasiko, Kilijan Mbape, Real, Barselona
Ostali sportoviPAZARSKI POLUMARATON: Elzan Bibić i Teodora Simović pobednici
atletikasp143246.jpg

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Zvezde na meču Zvezda - Real Izvor: Kurir