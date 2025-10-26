Zvanično, potpisao Sergej Milinković-Savić.
KRAJ SAGE! Potpisao Sergej Milinković-Savić, evo gde nastavlja karijeru!
Saga je konalno završena!
Sergej Milinković-Savić je konačno potpisao!
Sergej Milinković-Savić na Svetskom klupskom prvenstvu Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Srpski fudbaler je odlučio da sa Al Hilalom produži ugovor do juna 2028. godine!
U dresu Al Hilala Milinković Savić je upisao minute na 105 susreta i postigao 31 gol uz 27 asistencija.
Tokom dve godine u Arabiji vezni fudbaler se okitio šampionskom krunom, trofejem u Kupu Saudijske Arabije i sa dva Superkupa.
