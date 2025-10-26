Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde nemaju dobar učinak na startu Lige Evrope, pošto su u tri odigrana meča osvojili svega jedan bod - remijem protiv Seltika u Beogradu (1:1).

Nakon toga su usledili porazi od Porta u gostima (2:1) i nedavno protiv Brage (2:0), a naredni rival Zvezde, u četvrtom kolu u Beogradu biće Lil - 6. novembra na stadionu Rajko Mitić (18.45).

1/12 Vidi galeriju Braga - Crvena zvezda Foto: Miguel Lemos / AFP / Profimedia

Lil je u šampionatu Francuske deklasirao ekipu Meca sa ubedljivih 6:1!

Posle poraza od PAOK u Ligi Evrope, Lil je svu snagu iskalio na ekipu kojoj baš i ne cvetaju ruže u dosadašnjem delu šampionata.

Posle ove pobede Lil je skočio na tabeli i sada je na četvrtom mestu, gde ima velike šanse i da ostane i posle svih utakmica u ovom kolu. Mec je sa druge strane ostao na samom dnu tabele, sa svega dva osvojena boda.

Goleadu je otvorio Hamza Igamane u 24. minutu, njemu se do kraja prvog poluvremena pridružio Feliks Koreja, koji je bio dvosutrki strelac na meču.

Do kraja utakmice u listu strelaca stigli su da se upišu Roman Pero i Bendžamin Andre. Dok je šesti gol postigao Haraldson, a jedini počasni pogodak za Mec je bio delo Sanea.

BONUS VIDEO: