Fudbaleri Bajer Leverkuzena pobedili su danas na svom terenu Frajburg 2:0, u osmom kolu nemačke Bundelige.

Strelci za Bajer bili su Ernest Poku 22. i Edmond Tapsoba u 52. minutu.

1/22 Vidi galeriju Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia

Frajburg je od 74. minuta igra sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton dobio Filip Lajnhart.

Bajer je četvrti sa 17 bodova, a Frajburg je na 11. mestu sa devet poena.

U narednom kolu, Bajer će u Minhenu gostovati Bajernu, dok će Frajburg gostovati Union Berlinu.