Fudbaleri Arsenala pobedili su danas na svom terenu u Londonu Kristal Palas 1:0, u devetom kolu engleske Premijer lige. Strelac pobedonosnog gola bio je Ebereči Eze u 39. minutu.

U narednom kolu, Arsenal će gostovati Barnliju, dok će Kristal Palas dočekati Brentford.

Fudbaleri Mančester sitija poraženi su na gostujućem terenu u Birmingemu od Aston Vile 0:1.

Odlučujući gol postigao je Mati Kaš u 19. minutu.

Mančester siti je četvrti sa 16 bodova, a Aston Vila je na sedmom mestu sa bodom manje.

U narednom kolu, Siti će dočekati Bornmut dok će Aston Vila gostovati Liverpulu.

U ostalim mečevima, Bornmut je na svom terenu pobedio Notingem Forest 2:0, dok je Barnli na gostujućem terenu pobedio Vulverhempton 3:2.

