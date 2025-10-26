Arsenal je prvi na tabeli sa 22 boda, a Kristal Palas je na 10 mestu sa 13 bodova.
EZE REŠIO MEČ U LONDONU! Arsenal pobedio Kristal Palas, Siti izgubio od Aston Vile!
Fudbaleri Arsenala pobedili su danas na svom terenu u Londonu Kristal Palas 1:0, u devetom kolu engleske Premijer lige. Strelac pobedonosnog gola bio je Ebereči Eze u 39. minutu.
U narednom kolu, Arsenal će gostovati Barnliju, dok će Kristal Palas dočekati Brentford.
Fudbaleri Mančester sitija poraženi su na gostujućem terenu u Birmingemu od Aston Vile 0:1.
Odlučujući gol postigao je Mati Kaš u 19. minutu.
Mančester siti je četvrti sa 16 bodova, a Aston Vila je na sedmom mestu sa bodom manje.
U narednom kolu, Siti će dočekati Bornmut dok će Aston Vila gostovati Liverpulu.
U ostalim mečevima, Bornmut je na svom terenu pobedio Notingem Forest 2:0, dok je Barnli na gostujućem terenu pobedio Vulverhempton 3:2.
