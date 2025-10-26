Slušaj vest

Fudbaleri Radničkog iz Niša dočekali su Crvenu zvezdu na stadionu Čair po izuzetno kišovitom vremenu.

Loša vest za Zvezdu posle povrede Marka Arnautovića u Lisanbonu, zadesila je crveno-bele i ovog popodneva u Nišu.

1/4 Vidi galeriju Crvena zvezda - Železničar Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Prinstcreen/TV Arena sport

U 20. minutu je mladi Luka Zarić morao van igre zbog problema, zamenio ga je Toms Handel, a posebno zabrinjava povreda Miloša Veljkovića, koga je u 43. odmenio Rodrigo.

Milojević je posegao i za izmenom u špicu, pošto je Pitera Olajinku odmenio Aleksandar Katai!

BONUS VIDEO: