Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde su u 13. kolu Super lige Srbije remizirali protiv Radničkog u Nišu rezultatom 0:0. 

Crveno-beli su na „Čairu“ želeli da poprave utisak i povrate samopouzdanje nakon poraza od Brage u Ligi Evrope, ali je domaćin od starta pokazao da neće biti lak plen.

Radnički Niš - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Tako se i ispostavilo na kraju, pa su mreže nakon 90 minuta igre na Čairu ostale netaknute.

Nakon meča, utiske je sumirao šef stručnog štaba aktuelnog šampiona Srbije, Vladan Milojević:

- Što se tiče povređenih igrača, imamo problem sa skočnim zglobom Zarića, Veljković je isto povređen. Ja sam kao trener najodgovorniji, kako god, nije bila dobra igra, svakako meni kao treneru pravi jedan problem, koji svakako, videćemo, polako - rekao je Milojević i potom dodao:

- Ono što je danas po kiši bilo dobro da su navijači doščli, nisu stali minuta, zahvaljujem im se, a ostalo ćemo videti narednih dana - dodao je trener crveno-belih.

Ne propustiteFudbalMILOJEVIĆ PRED GOSTOVANJE U NIŠU: Uvek je nezgodan tajming nakon poraza...
zvezda-celtic-324217.JPG
FudbalVLADAN MILOJEVIĆ OTKRIO DETALJE POVREDE MARKA ARNAUTOVIĆA: Uplašio sam se...
Vladan Milojević
Fudbal"DONOSILI SMO LOŠE ODLUKE..." Milojević posle poraza od Brage govorio i o povredi Arnautovića
Vladan Milojević
FudbalTRI DILEME VLADANA MILOJEVIĆA ZA BRAGU: Jedna je Rade Krunić, a druge dve su potpuno iznenađenje
zvezda-celtic-324147.JPG

Drugi gol Brage Izvor: Arena 1 Premium