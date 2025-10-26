Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su 0:0 u Nišu protiv Radničkog u meču 13. kola Superlige Srbije.

Zvezda, uz dve utakmice manje, sada je poravnata na tabeli sa Partizanom. Večiti rivali imaju po 31 osvojen bod, a Partizan od crveno-belih ima i jedan meč više.

Radnički Niš - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Zvezda je pre meča u Nišu imala 10 vezanih pobeda u Superligi Srbije, a posle remija prekinula je niz trijumfa u domaćem šampionatu.

Ovako izgleda tabela Superlige Srbije posle 13. kola:



Standings provided by Sofascore

Ne propustiteFudbalNOVE POVREDE I GLAVOBOLJA ZA VLADANA MILOJEVIĆA: Crvena zvezda osakaćena u Nišu - loše vesti posle Arnautovića!
Vladan Milojević
KošarkaPARTIZAN IZVISIO ZA POJAČANJE NA MESTU PLEJA! Loša vest za crno-bele u najgorem trenutku! NBA zver ne dolazi!
Kameron Pejn
FudbalNIJE DOBRO: Crvenoj zvezdi se crno piše 6. novembra?
FK Crvena zvezda
KošarkaDA LI JE VREME ZA NOVOG LESORA U PARTIZANU? Čeka se eksplozija u crno-belim redovima!
Matijas Lesor i Željko Obradović

BONUS VIDEO:

Vladan Milojević o uzroku poraza Crvene zvezde u Bragi Izvor: Kurir