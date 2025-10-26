Crvena zvezda nije uspela da savlada Radnički u Nišu - 0:0.
OVAKO IZGLEDA TABELA SUPERLIGE SRBIJE NAKON KIKSA CRVENE ZVEZDE U NIŠU: Partizan slavi remi večitog rivala!
Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su 0:0 u Nišu protiv Radničkog u meču 13. kola Superlige Srbije.
Zvezda, uz dve utakmice manje, sada je poravnata na tabeli sa Partizanom. Večiti rivali imaju po 31 osvojen bod, a Partizan od crveno-belih ima i jedan meč više.
Radnički Niš - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Zvezda je pre meča u Nišu imala 10 vezanih pobeda u Superligi Srbije, a posle remija prekinula je niz trijumfa u domaćem šampionatu.
Ovako izgleda tabela Superlige Srbije posle 13. kola:
