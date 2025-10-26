Radnički je odigrao izuzetno čvrsto u odbrani i delovalo je da sve funkcioniše besprekorno u zadnjoj liniji, pa je osvojen bod potpuno zaslužen za Nišlije.

- Pa znate kako, bod je veliki nas protiv jedne odlične Zvezde, mislim da smo odgovorili taktički na sve njihove rotacije, da smo sve zatvorili. Mislio sam da nećemo izdržati, jer oni igraju na jednom nivou fizički iznad nas, ali su danas moji momci pokazali sjajnu energiju, voleo bih da je tako protiv svakog protivnika, IMT-a, Spartaka, a ne samo protiv Zvezde i Partizana - rekao je Sivić za TV Arena sport pa dodao: