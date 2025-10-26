OTKINUO BODOVE ZVEZDI, PA POHVALIO SVOJE FUDBALERE! Trener Radničkog zadovoljan posle remija na Čairu: "čestitam im, veliki bod i nagrada za njih..."
Fudbaleri Radničkog i Crvene zvezde odigrali su večeras u Nišu nerešeno 0:0, u utakmici 13. kola Super lige Srbije.
Radnički je odigrao izuzetno čvrsto u odbrani i delovalo je da sve funkcioniše besprekorno u zadnjoj liniji, pa je osvojen bod potpuno zaslužen za Nišlije.
Trener Tomislav Sivić nije krio zadovoljstvo posle meča, priznao je da je prijatno iznenađen igrom svog tima i pohvalio borbenost svojih fudbalera.
- Pa znate kako, bod je veliki nas protiv jedne odlične Zvezde, mislim da smo odgovorili taktički na sve njihove rotacije, da smo sve zatvorili. Mislio sam da nećemo izdržati, jer oni igraju na jednom nivou fizički iznad nas, ali su danas moji momci pokazali sjajnu energiju, voleo bih da je tako protiv svakog protivnika, IMT-a, Spartaka, a ne samo protiv Zvezde i Partizana - rekao je Sivić za TV Arena sport pa dodao:
- U svakom slučaju, čestitam im, veliki bod i nagrada za njih, sjajno rade treninge između utakmica, danas smo pokazali da možemo sa najjačima. Sve to znači, više u psihološkom smislu, znači bod, to će biti veliki podstrek za dalje - zaključio je trener niškog Radničkog.