Slušaj vest

Dok njen suprug brani boje reprezentacije naše zemlje i Šabab Al Ahlija, Kristina osvaja mreže svojim izgledom i to posle dva porođaja!

Kristina Maksimović Foto: PrintscreenInstagram

Na fotografijama koje redovno objavljuje vidi se da je u top formi - zategnuta, fit i uvek sređena do detalja. Iako je majka dvoje dece, Kristina izgleda kao da nikada nije izašla iz teretane.

Lepa supruga fudbalera često objavljuje i zajedničke trenutke s Nemanjom i decom, pa se vidi da par uživa u skladnom braku i porodičnom životu.

Ne propustiteFudbalSRPSKI REPREZENTATIVAC DOBIO NAJLEPŠE VESTI PRED PUT U KATAR: Supruga Nemanje Maksimovića ga obradovala lepom vešću!
4647897.jpg
StarsZBOG NJIH ĆE BITI OPŠTA POMETNJA U KATARU Ove lepotice su SPREMNE da bodre naše fudbalere na Mundijalu, ne zna se koja je ZGODNIJA
ap-pavel-golovkin.jpg
FudbalBRAVO, NEMANJA! Gol i asistencija reprezentativca Srbije za 19 minuta protiv Fiorentine! (VIDEO)
profimedia-0946302452.jpg
FudbalSOFIJA GOLA NA STENAMA, MREŽE GORE! Supruga Luke Jovića u nikad provokativnijem izdanju, sve oči uprte u jedan detalj! (FOTO)
Sofija Milošević na bazenu

Sofija Milošević, trening u teretani Izvor: Printscreen/Instagram