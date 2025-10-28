Supruga srpskog fudbalera Nemanje Maksimovića, lepa i atraktivna Kristina Maksimović, svakodnevno ostavlja pratioce na društvenim mrežama bez daha!
Fudbal
SUPRUGA NEMANJE MAKSIMOVIĆA JE PRAVA BOMBA: Zategnut svaki milimetar tela, Kristina mami uzdahe izvajanom figurom! (FOTO)
Dok njen suprug brani boje reprezentacije naše zemlje i Šabab Al Ahlija, Kristina osvaja mreže svojim izgledom i to posle dva porođaja!
Kristina Maksimović Foto: PrintscreenInstagram
Na fotografijama koje redovno objavljuje vidi se da je u top formi - zategnuta, fit i uvek sređena do detalja. Iako je majka dvoje dece, Kristina izgleda kao da nikada nije izašla iz teretane.
Lepa supruga fudbalera često objavljuje i zajedničke trenutke s Nemanjom i decom, pa se vidi da par uživa u skladnom braku i porodičnom životu.
