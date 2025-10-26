Slušaj vest

Kapiten reprezentacije Srbije, Aleksandar Mitrović, nalazi se pod znakom pitanja za predstojeće kvalifikacione duele za Svetsko prvenstvo protiv Engleske i Letonije, zbog povrede lista.

Napadač Al Rajana zadobio je povredu tokom treninga u Kataru, a iz kluba su potvrdili da će srpski golgeter započeti proces oporavka u narednim danima.

"Naš igrač je zadobio povredu mišića u levoj potkolenici tokom timskog treninga. Podvrgnuće se sveobuhvatnom programu rehabilitacije pod nadzorom medicinskog i tehničkog osoblja kako bi se osigurao potpuni oporavak i brz povratak na teren. Želimo našem igraču brz oporavak", stoji u saopštenju Al Rajana.

Duel Srbije i Engleske na čuvenom Vembliju zakazan je za nešto više od dve nedelje, a „orlovi“ će potom odmeriti snage i sa Letonijom. Ostaje da se vidi da li će se Aleksandar Mitrović oporaviti na vreme i biti spreman da predvodi napad nacionalnog tima.

