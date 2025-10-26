Slušaj vest

Fudbaleri Selte pobedili su večeras u Pamploni ekipu Osasune sa 3:2, u meču 10. kola španske Primere.

Gosti iz Viga poveli su u 26. minutu golom Ferana Žudžle, da bi u 37. minutu sa penala izjednačenje Osasuni doneo hrvatski fudbaler Ante Budimir.

1/11 Vidi galeriju Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Budimir je svojim drugim golom doneo vođstvo Osasuni u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, dok je Žudžla u 69. minutu svojim drugim golom izjednačio rezultat.

Hrvatski fudbaler je u 79. minutu imao priliku za het-trik, ali je bio neprecizan sa penala.

Pobedu gostima doneo je Pablo Duran u 88. minutu.

Za Seltu je do 61. minuta igrao srpski fudbaler Mihailo Ristić.

Selti je ovo prva ovosezonska pobeda u Primeri i sada na 13. mestu ima 10 bodova, dok Osasuna ima isti učinak na 14. poziciji.

U narednom kolu Selta gostuje Levanteu, a Osasuna gostuje Real Ovijedu.