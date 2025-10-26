SELTA UPISALA PRVU POBEDU U PRIMERI: Na gostovanju bolja od Osasune
Fudbaleri Selte pobedili su večeras u Pamploni ekipu Osasune sa 3:2, u meču 10. kola španske Primere.
Gosti iz Viga poveli su u 26. minutu golom Ferana Žudžle, da bi u 37. minutu sa penala izjednačenje Osasuni doneo hrvatski fudbaler Ante Budimir.
Budimir je svojim drugim golom doneo vođstvo Osasuni u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, dok je Žudžla u 69. minutu svojim drugim golom izjednačio rezultat.
Hrvatski fudbaler je u 79. minutu imao priliku za het-trik, ali je bio neprecizan sa penala.
Pobedu gostima doneo je Pablo Duran u 88. minutu.
Za Seltu je do 61. minuta igrao srpski fudbaler Mihailo Ristić.
Selti je ovo prva ovosezonska pobeda u Primeri i sada na 13. mestu ima 10 bodova, dok Osasuna ima isti učinak na 14. poziciji.
U narednom kolu Selta gostuje Levanteu, a Osasuna gostuje Real Ovijedu.