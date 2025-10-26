Srpski fudbaler Dušan Vlahović odigrao je ceo meč za Juventus, dok je Filip Kostić u igru ušao u 66. minutu
Fudbal
VLAHOVIĆ I KOSTIĆ NEMOĆI U RIMU: Lacio pobedio Juventus! Stara dama mesec dana bez gola
Slušaj vest
Fudbaleri Lacija pobedili su večeras u Rimu ekipu Juventusa sa 1:0, u utakmici osmog kola italijanske Serije A.
Jedini gol postigao je hrvatski fudbaler Toma Bašić u devetom minutu.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Srpski fudbaler Dušan Vlahović odigrao je ceo meč za Juventus, dok je Filip Kostić u igru ušao u 66. minutu.
Juventus je zabeležio i osmi uzastopni meč bez pobede, a torinski klub zauzima osmo mesto na tabeli Serije A sa 12 bodova.
Lacio na 10. mestu ima bod manje.
Juventus u sledećem kolu dočekuje Udineze, a Lacio gostuje Pizi.
Reaguj
Komentariši