Fudbal
ALEMAO DONEO TRI BODA: Rajo Valjekano savladao Alaves u Primeri
Fudbaleri Rajo Valjekana pobedili su večeras na svom terenu Alaves sa 1:0, u meču 10. kola španske Primere.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Jedini gol na meču viđen je u prvom minutu sudijske nadoknade drugog poluvremena, kada se u strelce upisao Alemao.
Rajo Valjekano na sedmom mestu Primere ima 14 bodova, dok je Alaves 12. sa dva boda manje.
Sledeći meč u Primeri Rajo Valjekano igra na gostovanju protiv Viljareala, a Alaves dočekuje Espanjol.
