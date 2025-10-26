Slušaj vest

Fudbaleri Rajo Valjekana pobedili su večeras na svom terenu Alaves sa 1:0, u meču 10. kola španske Primere.

 Jedini gol na meču viđen je u prvom minutu sudijske nadoknade drugog poluvremena, kada se u strelce upisao Alemao.

Rajo Valjekano na sedmom mestu Primere ima 14 bodova, dok je Alaves 12. sa dva boda manje.

Sledeći meč u Primeri Rajo Valjekano igra na gostovanju protiv Viljareala, a Alaves dočekuje Espanjol.

