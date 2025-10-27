DETALJ SA ČAIRA KOJI JE ZBUNIO MNOGE! MILOJEVIĆ ZAMENIO OLAJINKU U 43. MINUTU: Napadač Zvezde nezadovoljan skinuo dres! A ovo je razlog izmene
Fudbaleri Crvene zvezde prvi put ove sezone nisu pobedili u prvenstvu Srbije.
U utakmici 13. kola Super lige, crveno-beli su odigrali bez golova u Nišu protiv Radničkog.
Jedna od neobičnih scena viđena je u 43. minutu. Potpuno neočekivano trener Crvene zvezde Vladan Milojević je zamenio napadača Pitera Olajinku.
Nigerijski napadač je prilikom izlaska skinuo dres, jasno stavljajući do znanja da je nezadovoljan.
Ipak, izmena Olajinke nije posledica toga da je Milojević bio razočaran njegovom igrom.
Šta se ustvari desilo?
Miloš Veljković nije mogao da nastavi meč zbog povrede, pa je u igru morao Rodrigao. Kako je Milojević na terenu već imao četvoricu koji se računaju kao stranci, jedan od njih je morao van igre. Trener Crvene zvezde opredelio se da ostavi Seola, Badža i Milsona, a izbor je pao na Olajinku.