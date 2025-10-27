Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde prvi put ove sezone nisu pobedili u prvenstvu Srbije.

U utakmici 13. kola Super lige, crveno-beli su odigrali bez golova u Nišu protiv Radničkog.

Radnički Niš - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Jedna od neobičnih scena viđena je u 43. minutu. Potpuno neočekivano trener Crvene zvezde Vladan Milojević je zamenio napadača Pitera Olajinku.

Nigerijski napadač je prilikom izlaska skinuo dres, jasno stavljajući do znanja da je nezadovoljan.

Ipak, izmena Olajinke nije posledica toga da je Milojević bio razočaran njegovom igrom.

Šta se ustvari desilo?

Miloš Veljković nije mogao da nastavi meč zbog povrede, pa je u igru morao Rodrigao. Kako je Milojević na terenu već imao četvoricu koji se računaju kao stranci, jedan od njih je morao van igre. Trener Crvene zvezde opredelio se da ostavi Seola, Badža i Milsona, a izbor je pao na Olajinku.

