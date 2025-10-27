Miloš Veljković nije mogao da nastavi meč zbog povrede, pa je u igru morao Rodrigao. Kako je Milojević na terenu već imao četvoricu koji se računaju kao stranci, jedan od njih je morao van igre. Trener Crvene zvezde opredelio se da ostavi Seola, Badža i Milsona, a izbor je pao na Olajinku.