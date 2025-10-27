HRVATSKI TRENER SE POTPUNO POGUBIO! Niže katastrofalne rezultate, pa spominje Vlahovića i Kostića! Evo šta je rekao o tandemu Srba u Juventusu!
Nastavio je Juventus sa katastrofalnim rezultatima, te je u jednom od derbija prethodnog kola Serije A poražen od Lacija sa 1:0.
Juve nema pobedu od 13. septembra i meča protiv Intera, a na poslednje četiri utakmice izabranici Igora Tudora nisu postigli niti jedan gol!
Hrvatski trener se potpuno pogubio, a posle poraza od Lacija imao je izlaganje u kom je pokušao da objasni čitavu situaciju, te se dotakao i Dušana Vlahovića i Filipa Kostića.
- Kostić se zagrevao jer sam video da se Kambijaso ne snalazi najbolje, ali generalno je tim imao dobar pristup od početka, osim Džonijeve (Džonatan Dejvid) greške i tog gola - počeo je priču Tudor za DAZN Italia, pa u dahu nastavio:
- Ovo je težak period, moramo ostati ujedinjeni i zajedno raditi. Razočaran sam, jer mislim da smo se dobro pripremili, ali uvek nam nešto nedostaje. Dođemo do kaznenog prostora, a onda ne uspemo da poentiramo. Stalno sebi ponavljamo da ne smemo praviti greške, ali one se uvek dogode i izgubimo utakmicu. Osećamo se užasno, ali moramo ostati zajedno.
Juventus nije postigao gol na četvrtom vezanom meču, a Tudor to komentariše ovako.
- Pokušali smo sa dva napadača od starta, pa sa četiri ofanzivna igrača, pokušali smo sve, ali nam očigledno nešto fali u napadu. Kenanu je bio potreban odmor. Džoni (Dejvid) i Dušan Vlahović imaju gol u krvi, ali ubacujemo lopte i u završnici mora neko da ih sprovede u mrežu, u suprotnom, ništa se ne dešava, a svaka mala greška u odbrani se skupo plaća.
Istakao je Tudor i kako su za ove rezultate odgovorni svi.
- Svi smo odgovorni. Moramo pokušati da budemo bolji i ostanemo ujedinjeni. Imamo novu utakmicu za par dana, i verujem da bi nas jedna pobeda mogla vratiti na pravi put. Problem je ako nam treba četiri napadača da bismo dali gol, a deset vezista da bismo se odbranili. Problem je i to što neko uvek napravi grešku. Kao što sam rekao, nema potrebe za dramom, brzo igramo ponovo i moramo ostati fokusirani.
Za kraj, dodao je da i pored svega nije zabrinut za svoj posao.
- Ljudi me stalno pitaju da li se osećam sigurno ili zabrinuto, ali ja ne razmišljam o sebi. Nije me briga za svoju budućnost, brinem samo o tome da dam sve od sebe, da budem svestan problema i pokušam da ih ispravim. Moja budućnost me apsolutno ne zanima - zaključio je Igor Tudor.
