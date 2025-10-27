Slušaj vest

Mladi fudbaler Bajerna iz Minhena, koji trenutno igra na pozajmici u Hajdenhajmu, Arijon Ibrahimović, mogao bi uskoro da napravi veliki zaokret u reprezentativnoj karijeri.

Talentovani vezista planira da dres Nemačke zameni bojama lažne države Kosova, prenose tamošnji mediji.

Ibrahimović, koji je ponikao u Grojter Firtu i Nirnbergu, a već sa 13 godina prešao u omladinski pogon Bajerna, do sada je upisao i četiri nastupa za prvi tim bavarskog giganta.

Arijon Ibrahimović Foto: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia, Hasan Bratic / Sipa Press / Profimedia

Dvadesetogodišnjak iz Minhena već godinama nastupa za mlađe selekcije Nemačke, ali Savez ozbiljno radi na tome da ga privoli da zaigra za njih.

Prema navodima medija, čelnici Fudbalskog saveza tzv. Kosova su već održali sastanak sa Ibrahimovićem, a u razgovor se lično uključio i predsednik Saveza, Agim Ademi.

- Predsednik FS Kosova Agim Ademi razgovarao je s Arijonom Ibrahimovićem. Bajernov talent na posudbi u Hajdenhajmu je veoma blizu dresa reprezentacije Kosova - navodi se u tamošnjim medijima.

