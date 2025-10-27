Slušaj vest

Tužne vesti stižu iz Španije. Preminuo je Hoze Manuel Očotorena, bivši golman Real Madrida i dugogodišnji trener golmana španske reprezentacije.

Očotorena je ponikao u Realu, čiji je dres nosio od 1982. do 1988. godine, osvojivši pritom dva UEFA kupa, tri titule šampiona La Lige i trofej Liga kupa.

Real Madrid, sezona 2025-2026 Foto: Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia, Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia

Tokom karijere branio je i za Valensiju, Tenerife, Logronjes i Rasing Santander, a bio je i deo nacionalnog tima Španije na Svetskom prvenstvu 1990. u Italiji, iako nije upisao nastup.

Po završetku igračke karijere, Očotorena je izgradio zavidno trenersko ime, radio je kao trener golmana u Valensiji, Liverpulu i u reprezentaciji Španije (2004–2021), sa kojom je osvojio Svetsko prvenstvo i dva Evropska prvenstva.

Ne propustiteFudbalKRALJEVSKO POJAČANJE PRED EL KLASIKO: Aleksander-Arnold se vraća u ekipu Reala za derbi protiv Barselone
Trent Aleksander-Arnold na utakmici protiv Olimpika
FudbalPLANETA U NEVERICI ZBOG SAMO NEKOLIKO REČI LAMINA JAMALA! Pogledajte šta je jedan od najboljih na svetu izgovorio nekoliko dana pred El Klasiko
Lamin Jamal
FudbalVLAHOVIĆEV PROMAŠAJ OBELEŽIO MEČ! Real je srušio Juventus, a ovo su najzanimljiviji detalji sa utakmice (VIDEO)
Dušan Vlahović na meču Real - Juventus
FudbalSUROVI DUŠAN VLAHOVIĆ OSUO ŽESTOKU PALJBU! Nikoga nije štedeo, njegove reči odzvanjaju: "Ne želim da kažem nešto što bi moglo pogrešno da se protumači, ali..."
Dušan Vlahović na meču Real - Juventus

Mbape čestitao rođendan Izvor: Instagram