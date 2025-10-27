Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde kiksnuli su protiv Radničkog u Nišu i odigrali su nerešeno (0:0), a navijači kluba sa Marakane su posle ovog meča pobesneli zbog poteza Nemanje Radonjića koji nije bio u sastavu na "Čairu".

Radnički Niš - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Dok se Zvezda mučila, Radonjić je na društvenim mrežama podelio fotografiju sa španskog El Klasika u kom je Real iz Madrida savladao Barselonu sa 2:1, te je izazvao bes navijača.

"Ovo je baš bezobrazno i podložno sankcijama, tvoj klub u tvom gradu igra i ti kačiš El klasiko u toku utakmice", "Utakmica njegovog kluba u toku neizvestan rezultat, a on kači na stori Mbapea, možda je viski bio u pravu", "Retka stvar za koju je Piksi 100% bio u pravu. Prošto je Radonja ginuo i davao sve od sebe da spasi karijeru u prvom mandatu kod Miloja, a nakon što je uzeo lovu i otišao u Francusku, vratio se starim navikama. Velika šteta, jer je strašan talenat, kakav nismo imali", samo su neki od komentara...

Napadač Zvezde u Ligi šampiona. Foto: Starsport

U ostalom, pogledajte i sami...

Šta vi mislite, da li bi Crvena zvezda trebalo da sankcioniše Nemanju Radonjića zbog ovog poteza? Pišite nam u komentarima i glasajte u našoj anketi...

Anketa

Da li bi Crvena zvezda trebalo da sankcioniše Nemanju Radonjića zbog ovog poteza?

