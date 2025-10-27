NAVIJAČI ZVEZDE POBESNELI ZBOG POTEZA NEMANJE RADONJIĆA! Društvene mreže se usijale, traže da se SANKCIONIŠE: "Ovo je baš bezobrazno!"
Fudbaleri Crvene zvezde kiksnuli su protiv Radničkog u Nišu i odigrali su nerešeno (0:0), a navijači kluba sa Marakane su posle ovog meča pobesneli zbog poteza Nemanje Radonjića koji nije bio u sastavu na "Čairu".
Dok se Zvezda mučila, Radonjić je na društvenim mrežama podelio fotografiju sa španskog El Klasika u kom je Real iz Madrida savladao Barselonu sa 2:1, te je izazvao bes navijača.
"Ovo je baš bezobrazno i podložno sankcijama, tvoj klub u tvom gradu igra i ti kačiš El klasiko u toku utakmice", "Utakmica njegovog kluba u toku neizvestan rezultat, a on kači na stori Mbapea, možda je viski bio u pravu", "Retka stvar za koju je Piksi 100% bio u pravu. Prošto je Radonja ginuo i davao sve od sebe da spasi karijeru u prvom mandatu kod Miloja, a nakon što je uzeo lovu i otišao u Francusku, vratio se starim navikama. Velika šteta, jer je strašan talenat, kakav nismo imali", samo su neki od komentara...
U ostalom, pogledajte i sami...
