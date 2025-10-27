Slušaj vest

Crvena zvezda odigrala je dve veoma loše utakmice i alarm na Marakani se upalio. Poraz od Brage (2:0), a zatim i remi protiv Radničkog iz Niša na "Čairu" (0:0) bili su dovoljni da uzburkaju crveno-beli deo javnosti i počele su spekulacije o budućnosti Vladana Milojevića na klupi Crvene zvezde.

Milojević ima ugovor sa Zvezdom do kraja juna naredne godine, ali se povezivao i sa klupom reprezentacije Srbije, te su mnogi pomislili da će posle dve očajne utakmice crveno-belih doći do njegove smene. Takođe, izjava koju je on dao posle remija na "Čairu" dodatno je dolila ulje na vatru.

- Ja sam neko ko je odgovoran čovek i jako sam svestan da postoji ogromno nezadovoljstvo. Neću se vraćati da komentarišem Bragu, ali i danas takođe. Ne mogu da kažem da momci nisu hteli, ali nešto tu nije u redu. Ja sam odgovoran za igru, nije je bilo ni prošle ni ove utakmice, iz tog razloga... Ja sam čovek Zvezde, volim je, ona je meni život, ja sam spreman na sve da Zvezdi bude bolje. Razgovaraćemo sa ljudima, videćemo kakvu odluku ćemo doneti. Mislim da sam bio jasan - rekao je Milojević i ostao misteriozan o svojoj budućnosti.

Ipak, dan posle remija Radničkog i Crvene zvezde, portal Mozzart sport plasirao je informaciju kako će Vladan Milojević bar do decembra ostati na klupi tima sa Marakane.

- Teško je očekivati da će se čelnici Crvene zvezde odlučiti za šok terapiju usred jesenje sezone. Prvo i osnovno: Vladan Milojević je živ na svim frontovima i bilo bi krajnje čudno i hazarderski menjati ga u periodu dana visokog napona. Remi u Nišu došao je posle deset vezanih pobeda na početku prvenstva, što je najbolji start u istoriji kluba. Situacija u Ligi Evrope je daleko od idealne, ali srpski šampion, posle meča sa Lilom, ima lakši raspored i mečeve u kojima će biti favorit... Uz sve to ima imati u vidu da je Vladan Milojević jednostavno - Vladan Milojević. Može da postoji nezadovoljstvo prema njemu u široj javnosti, čak i među klupskim rukovodstvom, ali kada se bude podvlačila crta njegovog drugog mandata, kako god da se završi, ostaće upisan kao najbolji trener Crvene zvezde ovog veka. Verovatno se nalazi u društvu pet najuticajnijih u istoriji kluba, ako u celu priču ubacimo istorijski kontekst njegovog prvog dolaska i gde je srpski šampion bio tada.

Još bitnija činjenica: oni koji su pikirani kao Milojevićevi naslednici nalaze se u sred velikog posla. Teško je očekivati da će, primera radi, Albert Rijera pohitati u Beograd, ukoliko dobije poziv sa srpskog broja, jer trenutno sa Celjem blista u Ligi Konferencija. I nadomak je još jednog proleća. Baš kao i Aleksandar Kolarov koji je prvi pomoćnik Kristijana Kivua, i teško da bi Inter dozvolio da u sred procesa promeni sredinu. Kao što je to uradio FSS. Nenad Milijaš je tu, ali ima obaveze sa omladinskom selekcijom.

Situacija u Crvenoj zvezdi može da se promeni, može i da eskalira nezadovoljstvo posle utakmice sa Vojvodinom ili Lilom, ali... Iz trenutne perspektive Vladan Milojević ostaje u sedlu do decembra - stoji u tekstu Mozzart sporta.

Dakle, Milojević će, sva je prilika, ostati na klupi Crvene zvezde bar do decembra, a za dalje će čelnici šampiona Srbije tek doneti odluku.

Kurir sport / Mozzart sport

