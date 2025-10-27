Slušaj vest

Napadač Real Madrida Vinisijus Žunior izazvao je pravu buru tokom El Klasika na stadionu Santjago Bernabeu, a o njegovom sramotnom gestu bruji čitav fudbalski svet.

Brazilac je burno reagovao kada je trener Ćabi Alonso odlučio da ga zameni u 71. minutu utakmice.

Prema informacijama televizije DAZN, dok je napuštao teren i kretao ka svlačionici, Vinisijus je u besu izgovorio reči koje su odjeknule Madridom:

“Odlazim iz tima… Odlazim, bolje da odem.”

Vinisijus Žunior Foto: Printskrin/Fejsbuk

Vidno nezadovoljan, reagovao je čim je video svoj broj na tabli četvrtog sudije. Sa raširenim rukama i povišenim tonom, tražio je objašnjenje od Alonsa, ponavljajući:

“Ja? Ja? Mister, mister!” 

Ne propustiteFudbalMIJATOVIĆ ŽESTOKO OPLEO PO SLAVNOM BRAZILCU! Vinisijus ne zaslužuje da nosi dres Reala! Ne vredi - neke stvari se ne menjaju!
Predrag Mijatović
FudbalREČI PREDRAGA MIJATOVIĆA ODZVANJAJU ŠPANIJOM: Vinisijus je IRITANTAN! Vreme je da Real troši novac na pojačanja!
Mijat1.jpg
Fudbal"BOLJE DA NE PRIČAM ŠTA JE URADIO VINISIJUS" Bivši fudbaler Reala žestoko opleo po bahatoj zvezdi: To je SRAMOTA!
profimedia-0998151810.jpg
FudbalIZJAVA KOJA ĆE IZAZVATI HAOS U SVLAČIONICI! Golman Reala brutalno isprozivao Mbapea i Vinisujusa: Moraju da se zapitaju šta rade!
profimedia-0989041857.jpg

Kilijan Mbape poruka na srpskom Izvor: Instagram/Real Madrid