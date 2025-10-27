Ponovo je on glavni akter haosa...
SKANDAL! POTPUNI HAOS U REAL MADRIDU! Otkriveno šta je Vinisijus rekao kada je napuštao teren! Njegove reči uzdrmale planetu, navijači besni na fudbalera!
Napadač Real Madrida Vinisijus Žunior izazvao je pravu buru tokom El Klasika na stadionu Santjago Bernabeu, a o njegovom sramotnom gestu bruji čitav fudbalski svet.
Brazilac je burno reagovao kada je trener Ćabi Alonso odlučio da ga zameni u 71. minutu utakmice.
Prema informacijama televizije DAZN, dok je napuštao teren i kretao ka svlačionici, Vinisijus je u besu izgovorio reči koje su odjeknule Madridom:
“Odlazim iz tima… Odlazim, bolje da odem.”
Vinisijus Žunior Foto: Printskrin/Fejsbuk
Vidno nezadovoljan, reagovao je čim je video svoj broj na tabli četvrtog sudije. Sa raširenim rukama i povišenim tonom, tražio je objašnjenje od Alonsa, ponavljajući:
“Ja? Ja? Mister, mister!”
