Kako stvari trenutno stoje, Zoran Mirković će voditi Orlove u završnici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Americi. Odluka bi trebalo da bude i zvanično potvrđena u narednim danima, prenosi Sport klub.

U Fudbalskom savezu Srbije vreme postaje presudan faktor, rokovi su probijeni, a uskoro mora biti objavljen i konačan spisak igrača za mečeve protiv Engleske i Letonije. Pripreme počinju za dve nedelje, rezultati nisu ohrabrujući, pa se logično nameće rešenje „iz kuće“.

U takvom scenariju, Mirković je trenutno glavni favorit da vodi reprezentaciju u narednom periodu.

Srbija 13. novembra gostuje Engleskoj u Londonu, dok će tri dana kasnije ugostiti Letoniju na stadionu „Dubočica“ u Leskovcu.

Naš nacionalni tim čeka 12. selektora u punom mandatu, koji bi nasledio Dragana Stojkovića Piksija, čoveka sa najdužim stažom na klupi, četiri godine i skoro osam meseci.



