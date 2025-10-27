Tudor više nije trener Juventusa...
ŠOK VESTI IZ ITALIJE! ČELNICI JUVEA IZGUBILI STRPLJENJE, VLAHOVIĆ I KOSTIĆ OSTALI BEZ TRENERA?! Igor Tudor dobio otkaz posle niza katastrofalnih rezultata!
Italijanski gigant Juventus odlučio je da prekine saradnju sa Igorom Tudorom nakon niza loših rezultata, a nedavni poraz od Lacija u Seriji A jeste "kap koja je prelila čašu", prenose italijanski mediji.
Ovu vest potvrdio je klub.
Poraz od rimskog tima označio je treći uzastopni neuspeh Juventusa u domaćem prvenstvu, dok ekipa iz Torina već osam mečeva zaredom nije slavila.
Poslednju pobedu ostvarili su još 13. septembra protiv Intera, a od tada su osvojili samo pet od mogućih 24 boda u Seriji A i Ligi šampiona, što je znatno ispod standarda koji se očekuju od kluba ovakve tradicije.
