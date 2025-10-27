Slušaj vest

Italijanski gigant Juventus odlučio je da prekine saradnju sa Igorom Tudorom nakon niza loših rezultata, a nedavni poraz od Lacija u Seriji A jeste "kap koja je prelila čašu", prenose italijanski mediji.

Ovu vest potvrdio je klub.

Poraz od rimskog tima označio je treći uzastopni neuspeh Juventusa u domaćem prvenstvu, dok ekipa iz Torina već osam mečeva zaredom nije slavila.

Poslednju pobedu ostvarili su još 13. septembra protiv Intera, a od tada su osvojili samo pet od mogućih 24 boda u Seriji A i Ligi šampiona, što je znatno ispod standarda koji se očekuju od kluba ovakve tradicije.