UŽAS! OBISTINILE SE CRNE SLUTNJE! De Brujne van terena nekoliko meseci zbog povrede butine
Fudbaler Napolija Kevin de Brujne zadobio je tešku povredu butine desne noge, saopštio je danas italijanski klub.
Belgijski vezista je na utakmici protiv Intera zadobio povredu bicepsa femorisa, a poznati insajder Fabricio Romano naveo je da se očekuje da će oporavak trajati nekoliko meseci.
Kevin De Brujne stigao u Napulj Foto: Felice De Martino/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia
Nakon 10 sezona provedenih u Mančester sitiju, De Brujne je u junu prešao u Napoli, za koji je ove sezone odigrao 11 utakmica i postigao četiri gola.
