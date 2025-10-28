Slušaj vest

Fudbaler Napolija Kevin de Brujne zadobio je tešku povredu butine desne noge, saopštio je danas italijanski klub.

Belgijski vezista je na utakmici protiv Intera zadobio povredu bicepsa femorisa, a poznati insajder Fabricio Romano naveo je da se očekuje da će oporavak trajati nekoliko meseci.

Kevin De Brujne stigao u Napulj Foto: Felice De Martino/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia

Nakon 10 sezona provedenih u Mančester sitiju, De Brujne je u junu prešao u Napoli, za koji je ove sezone odigrao 11 utakmica i postigao četiri gola.

Kevin De Brujne otišao iz Mančester sitija Izvor: Arena Sport