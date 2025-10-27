Slušaj vest

Fudbaler Aston Vile Meti Keš produžio je danas ugovor sa engleskim klubom do 2029. godine.

"Aston Vila sa zadovoljstvom saopštava da je Meti Keš potpisao novi ugovor sa klubom", piše u saopštenju kluba iz Birmingema.

Keš je u Aston Vilu došao 2020. godine iz Notingem Foresta, i od tad je odigrao ukupno 193 utakmice i postigao 12 golova za klub iz Birmingema.

Atmosfera je električna! Foto: Ryan Browne / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako je rođen u Engleskoj, 28-godišnji desni bek Aston Vile nastupa za reprezentaciju Poljske, za koju je zabeležio ukupno 22 nastupa.

