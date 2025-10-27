ZVEZDAN TERZIĆ SE OGLASIO ZBOG VLADANA MILOJEVIĆA! Dileme više nema, uprava kluba je donela odluku! Poznato je da li crveno-beli menjanju trenera!
Uprkos nešto slabijim rezultatima u poslednje vreme, uprava Crvene zvezde donela je odluku - Vladan Milojević ostaje na klupi aktuelnog šampiona Srbije.
Rukovodstvo FK Crvena zvezda, održalo je danas sastanak sa šefom stručnog štaba Vladanom Milojevićem i pružila mu punu podršku u daljem radu.
- Verujemo u Vladana Milojevića i njegov stručni štab i u njihovu sposobnost da izađu iz trenutne rezultatske krize. Smatramo da nema potrebe za promenama, već da je rešenje u zajedništvu, disciplini i maksimalnoj posvećenosti. Imamo izuzetno kvaltetne igrače koji su svesni velikih očekivanja i koji mogu da ostvare zacrtane ciljeve. Crvena zvezda je kroz svoju istoriju pokazivala veličinu i na način da nikada nije donosila ishitrene odluke. Tako će i sada pokazati stabilnost i iz ove situacije izaći jos jača - poručio je generalni direktor Zvezdan Terzić.
Takođe, generalni direktor je za danas zakazao i razgovore sa igračima po grupama, kako bi se na najozbiljniji način analizirala situacija i preduzeli konkretni koraci ka podizanju forme i rezultata tima.