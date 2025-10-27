- Verujemo u Vladana Milojevića i njegov stručni štab i u njihovu sposobnost da izađu iz trenutne rezultatske krize. Smatramo da nema potrebe za promenama, već da je rešenje u zajedništvu, disciplini i maksimalnoj posvećenosti. Imamo izuzetno kvaltetne igrače koji su svesni velikih očekivanja i koji mogu da ostvare zacrtane ciljeve. Crvena zvezda je kroz svoju istoriju pokazivala veličinu i na način da nikada nije donosila ishitrene odluke. Tako će i sada pokazati stabilnost i iz ove situacije izaći jos jača - poručio je generalni direktor Zvezdan Terzić.