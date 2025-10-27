Slušaj vest

Ženska fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je danas u Radomlju selekciju Slovenije sa 4:2, u prijateljskoj utakmici.

Sloveniju je u vođstvo dovela Zara Kramžar u trećem minutu, dok je Srbija do izjednačenja stigla sedam minuta kasnije, kada je autogol nakon nesporazuma sa golmankom Zalom Meršnik postigla Lana Golob.

Do nove prednosti Slovenija je došla u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena, kada se u strelce upisala Maja Sternad.

Srbija je na 2:2 izjednačila u 66. minutu. Stativu je pogodila Alegra Poljak, a lopta se u mrežu odbila od slovenačke fudbalerke Izabele Križaj.

Srbija je u dva minuta, od 76. do 78, postigla dva pogotka. Prvo je Nevena Damjanović bila najviša u skoku posle kornera, dok je u 78. minutu konačan rezultat postavila Nina Matejić.

Ženska fudbalska reprezentacija Srbije boravila je sedam dana na pripremama na Bledu, uoči početka kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Brazilu.

Žreb za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo na programu je 4. novembra, dok se prva dva kola kvalifikacija igraju od 26. februara do 7. marta naredne godine.