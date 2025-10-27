UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Ovako su otmičari pokušali na ulici da kidnapuju poznatog fudbalera! (VIDEO)
Fudbalski reprezentativac Rusije Andrej Mostovoj, našao se na meti otmičara u noći između četvrtka i petka.
Pukom srećom, fudbaler Zenita iz Sankt Peterburga izbegao je najgore pošto mu je u pomoć priskočio hokejaš Aleksandar Grakun.
Četvorica muškaraca iskočila su iz automobila parkiranog u ulici Vjazovaja i pokušali da fudbalera uguraju u isti.
Fudbaler je uz pomoć hokejaša uspeo da se odbrani i pobegne.
Ruska policija je brzo identifikovala otmičare, a ispostavilo se da su u pitanju studenti Pomorske akademije Stepan M., Samir P., Rustam H. i Vladislav J. Sva četvorica su rođena 2005-2006. godine.
Andrej Mostovoj je u Zenitu od 2019. godine. Za ovaj klub je odigrao 190 utakmica i postigao 39 golova, uključujući četiri gola ove sezone.
Sa Zenitom je osvojio četiri titule prvaka Rusije, jednom je osvojio Kup Rusije i pet puta Superkup Rusije.
Za reprezentaciju Rusije je odigrao 20 utakmica i postigao tri gola.
Prema izveštajima ruskih medija, godišnje zarađuje 1.3 miliona dolara.