Fudbalski reprezentativac Rusije Andrej Mostovoj, našao se na meti otmičara u noći između četvrtka i petka.

Andrej Mostovoj, pokušaj otmice

Pukom srećom, fudbaler Zenita iz Sankt Peterburga izbegao je najgore pošto mu je u pomoć priskočio hokejaš Aleksandar Grakun.

Četvorica muškaraca iskočila su iz automobila parkiranog u ulici Vjazovaja i pokušali da fudbalera uguraju u isti.

Fudbaler je uz pomoć hokejaša uspeo da se odbrani i pobegne.

Ruska policija je brzo identifikovala otmičare, a ispostavilo se da su u pitanju studenti Pomorske akademije Stepan M., Samir P., Rustam H. i Vladislav J. Sva četvorica su rođena 2005-2006. godine.

Andrej Mostovoj je u Zenitu od 2019. godine. Za ovaj klub je odigrao 190 utakmica i postigao 39 golova, uključujući četiri gola ove sezone.

Sa Zenitom je osvojio četiri titule prvaka Rusije, jednom je osvojio Kup Rusije i pet puta Superkup Rusije.

Za reprezentaciju Rusije je odigrao 20 utakmica i postigao tri gola.