Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtom kolu ligaške faze Lige Evrope ugostiti francuski .

Meč se igra 6. novembra u 18 časova i 45 minuta, a o toj utakmici je pričao bivši fudbaler kluba, ali i Lila Stanislav Karasi.

‍- Lil je ozbiljan klub, veoma dobro organizvan. Dolaze iz veoma lepog francuskog grada, koji je poznat po tekstilu. Veoma su dobar tim, sa kojim se ne treba igrati. Zvezda mora ozbiljno da pristupi utakmici. Pratim Lil, gledao sam i juče utakmicu, energična su ekipa koja igra u veoma visokom ritmu tokom svih 90 minuta. Naš tim mora da bude fokusiran od prvog minuta, pogotovo u defanzivnoj liniji. Lil ima brze, tehnički potkovane, školovane igrače, na koje mora da se obrati pažnja - rekao je Karasi.

Imao je bivši fudbaler Crvene zvezde jasnu poruku za navijače.

- Za navijače imam poruku koja je ista kao i uvek, pozivam ih da i 6. novembra u 18 časova i 45 minuta budu na istom mestu kao i uvek, na Marakani - zaključio je Stanislav Karasi.

