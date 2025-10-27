- Tata, nikada nisam mislio da ću morati ovo da pišem tako rano. Preko vikenda sam saznao da si sebi oduzeo život, slomljen sam, razoren, ne želim da verujem da je to stvarno, ali tužna istina je da jeste. Od vožnje ovde i onde, do toga da si svuda bio tu da gledaš kako ispunjavam svoj san da postanem profesionalni fudbaler, volim te u ovom životu i sledećem. Samoubistvo je trajno rešenje za privremeni problem, molim vas, progovorite, ne shvatate koliko ste voljen - napisao je Ris Benet.