UŽAS! Ubio se otac fudbalera Mančester junajteda!
Mladi fudbaler Mančester junajtedaRis Benet doživeo je veliku tragediju, pošto je njegov otac izvršio samoubistvo, preneo je engleski klub.
Kasnije je i sam Benet potvrdio da je doživeo veliku tragediju u svojoj porodici i da se njegov otac ubio.
Ris Benet je pre tri godine bio predvodnik omladinske selekcije Mančester junajteda do trofeja u FA Kupu.
On je tužne vesti saopštio preko društvene mreže Instagram, gde je objavio emotivni oproštaj.
- Tata, nikada nisam mislio da ću morati ovo da pišem tako rano. Preko vikenda sam saznao da si sebi oduzeo život, slomljen sam, razoren, ne želim da verujem da je to stvarno, ali tužna istina je da jeste. Od vožnje ovde i onde, do toga da si svuda bio tu da gledaš kako ispunjavam svoj san da postanem profesionalni fudbaler, volim te u ovom životu i sledećem. Samoubistvo je trajno rešenje za privremeni problem, molim vas, progovorite, ne shvatate koliko ste voljen - napisao je Ris Benet.
