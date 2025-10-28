Mačva dočekuje Partizan u Kupu Srbije - utorak (18.30).
KREĆE NAPAD NA KUP SRBIJE: Partizan gostuje Mačvi, evo gde uživo možete gledati prenos!
Fudbaleri Partizana gostuju od 18.30 ekipi Mačve u šesnaestini finala Kupa Srbije.
Mačva je u oktobru osvojila deset od dvanaest bodova u Prvoj ligi Srbije, stoji visoko na drugom mestu i samo je Zemun iznad njih u borbi za povratak u najviše rang, odnosno Superligu.
Sa druge strane Partizan vodi bitku sa Crvenom zvezdom za prvo mesto u eliti srpskog fudbala.
Meč između Mačve i Partizana možete gledati uživo na "TV Arena sport premium 2".
