Klub je potvrdio tužnu vest i proglasio dan žalosti
TRAGEDIJA OBAVIJENA MISTERIJOM: Fudbaler Saragose preminuo u svom domu pod nerazjašnjenim okolnostima
Svet fudbala doživeo je novu tragediju.
Primera 2025-2026
Kako izveštavaju španski mediji, Horhe Kasado Roha, 15-godišnji fudbaler mlađih kategorija Saragose, pronađen je mrtav u svom domu.
Horhe je preminuo pod, još uvek nerazjašnjenim okolnostima.
Klub je potvrdio tužnu vest i proglasio dan žalosti.
"Horhe je ove godine igrao svoju šestu sezonu u klubu. Bio je veoma cenjen u svlačionici i poštovan među saigračima i trenerima. Slomljeni tragičnom vešću, proglašavamo dan žalosti i obustavljamo sve aktivnosti. Prvi tim će trening i utakmicu početi minutom ćutanja", saopštili su iz kluba.
