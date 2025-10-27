Slušaj vest

Svet fudbala doživeo je novu tragediju.

 Kako izveštavaju španski mediji, Horhe Kasado Roha, 15-godišnji fudbaler mlađih kategorija Saragose, pronađen je mrtav u svom domu.

Horhe je preminuo pod, još uvek nerazjašnjenim okolnostima.

Klub je potvrdio tužnu vest i proglasio dan žalosti.

"Horhe je ove godine igrao svoju šestu sezonu u klubu. Bio je veoma cenjen u svlačionici i poštovan među saigračima i trenerima. Slomljeni tragičnom vešću, proglašavamo dan žalosti i obustavljamo sve aktivnosti. Prvi tim će trening i utakmicu početi minutom ćutanja", saopštili su iz kluba.

