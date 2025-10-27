Slušaj vest

Fudbaler Real Madrida Vinisijus Žunior rekao je da "nikoga nije želeo da uvredi", kada se zajedno sa nekolicinom saigrača sukobio sa fudbalerima Barselone posle pobede u velikom derbiju španskog fudbala.

Real - Barselona, El klasiko 2025/26

Real je u nedelju popodne pobedio na svom terenu Barselonu 2:1, a Vinisijus je bio ljut kada je zamenjen u 72. minutu i otišao je pravo u tunel. On se posle toga vratio na klupu i po završetku utakmice pokušao je da se obračuna sa 18-godišnjim igračem Barselone Laminom Jamalom.

Vinisijus je jedan od petorice igrača koji su dobili žute kartone, dok je rezervni golman Andrej Lunin dobio crveni karton.

"Takav je el klasiko. Mnogo stvari se dešava na terenu i oko terena. Trudimo se da održimo ravnotežu, ali to nije uvek moguće. Nismo želeli nikoga da uvredimo, ni fudbalere Barse, ni navijače. Znamo da, kada izađemo na teren, da moramo da branimo naš tim i tako je bilo", rekao je Vinisijus za klupsku televiziju, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Jamal je razbesneo igrače Reala nakon što je prošle sedmice rekao da Real uvek "krade" i da se "žali".

Poslednjih meseci spekulisalo se da bi Real pustio Vinisijusa da ode ako u klub stigne zadovoljavajuća ponuda. Na kraju sezone ostaće mu još godinu dana ugovora, a pregovori o novom ugovoru su zaustavljeni.

Kada je zamenjen u nedelju, kamera emitera Dazn snimila ga je kako je izlazeći sa terena rekao: "Uvek ja. Napuštam ekipu. Bolje je da odem, odlazim".

Trener Reala Ćabi Alonso je upitan da to prokomentariše.

"Fokusiram se na mnogo pozitivnih stvari u utakmici i pozitivnih stvari od Vinija. Razgovaraćemo o njegovoj reakciji, naravno", rekao je Alonso.

Upitan je o koškanju igrača dve ekipe u el klasiku.

"Tumačim to normalno. Ne moramo previše da pridajemo značaj tome. To je trenutna napetost, za njih i za nas. Ovakva koškanja se uvek dešavaju", naveo je bivši fudbaler Reala.