Težak incident desio se na utakmici Treće lige u Severnoj Makedoniji.

Tokom utakmice fudbalskih klubova Besa i Aerodrom, odigranoj u Slupčanu, brutalno je prebijen golman gostujućeg tima.

Njega su pretukli navijači, ali i igrači domaćeg tima. Dvojica od njih su ubrzo potom uhapšena.

"Dana 26.10.2025. u 18:30 časova, policijski službenici iz SVR Kumanovo lišili su slobode O.D. (32) i E.A. (18), oba iz Kumanova, igrače fudbalskog kluba ‘Besë’ iz Slupčana, opština Lipkovo, zato što su na fudbalskoj utakmici u Slupčanu fizički napali igrače gostujućeg kluba FK ‘Aerodrom’ iz Skoplja. SVR Kumanovo preduzima mere za identifikaciju svih uključenih i za potpuno razjašnjenje slučaja, nakon čega će protiv lica biti podnete odgovarajuće prijave", stoji u saopštenju MUP-a.

Albanci provocirali pokazivanjem dvoglavog orla Izvor: Kurir