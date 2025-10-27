Madridska ekipa ostvarila je petu pobedu i zauzima četvrto mesto na tabeli sa 19 bodova
MADRIĐANI DRŽE KORAK ZA VODEĆIMA: Atletiko slavio na teškom gostovanju protiv Betisa
Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su večeras na gostujućem terenu u Sevilji Betis 2:0, u utakmici 10. kola španskog prvenstva.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Atletiko je poveo u trećem minutu golom Đulijana Simeonea, a konačan rezultat postavio je Aleks Baena u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.
Madridska ekipa ostvarila je petu pobedu i zauzima četvrto mesto na tabeli sa 19 bodova.
Betis je u poslednje dve utakmice bez pobede, a posle drugog poraza ima 16 bodova na šestom mestu na tabeli.
U sledećem kolu Atletiko će dočekati Sevilju, a Betis će dočekati Sevilju.
