Juventus je odlučio da smeni hrvatskog trenera nakon serije loših rezultata.

"Stara dama" iz Torina je poslednji put pobedila 13. septembra protiv Intera (4:3), a nakon tog meča je usledio katastrofalni niz od osam utakmica u Seriji A i Ligi šampiona.

Prvo je Juventus ostvario pet remija, a zatim i tri vezana poraza i to bez postignutog gola.

Tudor je dobio otkaz, a srpski centarfor se oglasio putem društvene mreže Instagram gde se obratio doskorašnjem treneru.

- Hvala vam Mister! Želim vam sve najbolje u budućnosti - poručio je Dušan Vlahović Tudoru.

Kada je reč o učinku srpskog reprezentativca na pomenutih osam utakmica, tri puta je bio starter, a postigao je dva gola uz jednu asistenciju. Zanimljivo je da je sve to ostvario na prvoj od osam mečeva bez trijumfa.

Nakon što je Juventus pobedio Inter, usledilo je gostovanje Borusije u Ligi šampiona.

Vlahović je ušao na teren u 58. minutu, postigao je gol u 67, pa opet u 94. minutu, a asistirao je Keliju za konačnih 4:4 u 96. minutu.

