PROMENE NA KLUPI VELIKANA: Brendan Rodžers više nije trener Seltika
Brendan Rodžers nije više menadžer Seltika, saopštio je fudbalski klub iz Glazgova.
Rodžers je podneo ostavku posle poraza Seltika od Hartsa u gostima (3:1), a klub je prihvatio ovu odluku.
Seltik se trenutno nalazi na drugom mestu na tabeli sa 17 bodova, osam manje od Hartsa. Klub će do angažovanja novog menadžera voditi Martin O'Nil i Šon Meloni.
