Brendan Rodžers nije više menadžer Seltika, saopštio je fudbalski klub iz Glazgova.

Rodžers je podneo ostavku posle poraza Seltika od Hartsa u gostima (3:1), a klub je prihvatio ovu odluku.

Brendan Rodžers Foto: Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, VM / imago sportfotodienst / Profimedia

Seltik se trenutno nalazi na drugom mestu na tabeli sa 17 bodova, osam manje od Hartsa. Klub će do angažovanja novog menadžera voditi Martin O'Nil i Šon Meloni.

