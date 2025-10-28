NA RAZGOVORU JE

Čelni ljudi ekipe iz Torina su odlučili da smene Igora Tudora posle osam vezanih utakmica bez pobede, a tri uzastopna poraza bez postignutog gola.

Vlahović se nakon smene oglasio na društvenoj mreži Instagram putem koje je poslao poruku hrvatskom stručnjaku.

Očekuje se da u skorijoj budućnosti Juventus imenuje novog trenera, a prema navodima italijanskog "Skaj sporta", to bi mogao da bude legendarni Lučano Spaleti.

Pomenuti izvor navodi da će Spaleti već ovog utorka održati sastanak sa ljudima iz kluba koji su spremni da mu ponude kratkoročni ugovor uz opciju za produžetak u slučaju da budu ispunjeni određeni uslovi, odnosno ciljevi.

Takođe, ističe se da je doskorašnji selektor reprezentacije Italije spreman da prihvati takvu saradnju.

Lučano Spaleti je vodio više italijanskih klubova, a široj javnosti je postao poznato kao trener Rome (od 2005. do 2009. godine).

Nakon odlaska iz Rima je pet godina vodio Zenit, a onda se vratio u Romu.

Vodio je potom Inter dve sezone, a onda i Napoli sa kojim je postao šampion Italije i osvojio prvu titulu tog kluba posle 33 godine.

Od 2023, do juna ove godine je bio selektor reprezentacije Italije.

