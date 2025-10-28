Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtom kolu ligaške faze Lige Evrope dočekati ekipu Lila 6. novembra od 18.45 časova na stadionu „Rajko Mitić“.

O predstojećem duelu govorio je bivši defanzivac crveno-belih, ali i francuskog kluba Milivoje Vitakić.

Milivoje Vitakić nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Foto: Printskrin/Instagram

– Imam lepa sećanja i na Zvezdu i na Lil, ali naravno da ću navijati za Zvezdu. Tim se trenutno nalazi u nešto lošijoj formi i sada je trenutak da se svi igrači zajednički trgnu i pokažu reakciju. Dovedeni su kvalitetni fudbaleri i upravo protiv Lila bi mogli da pokažu pravi karakter. Pobeda bi mnogo značila, a puna Marakana biće veliki vetar u leđa – rekao je Milivoje Vitakić za klupski portal.

Nekadašnji defanzivac crveno-belih je naglasio da je francuski predstavnik izuzetno ozbiljan rival koji se redovno nalazi u vrhu francuskog šampionata.

– Lil je veoma ozbiljan klub koji se nalazi u samom vrhu francuske lige i godinama unazad igra na visokom nivou. Na prethodnom meču protiv PAOK-a doživeli su poraz jer su odmarali nekoliko važnih igrača, ali su odmah reagovali u prvenstvu i ubedljivo savladali Mec rezultatom 6:1. To pokazuje njihov kvalitet, širinu tima i kontinuitet dobrih igara. Sigurno je da će za Zvezdu ovo biti najveći izazov u dosadašnjem delu Lige Evrope.

Podrška Delija neće izostati Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Istakao je Milivoje Vitakić da će podrška navijača biti od ključnog značaja, jer atmosfera na Marakani može da bude odlučujući faktor u ovako važnim utakmicama.

– Potrebna je snažna podrška navijača, da stadion bude ispunjen do poslednjeg mesta. Iako Lil deluje kao jači protivnik, ako Zvezda prva postigne gol, može se nadati pozitivnom rezultatu. Uvek moraš da ideš na pobedu ako želiš da prezimiš u Evropi. Igrači to moraju da shvate, navijači će ih podržati, ali moraju da pruže maksimum – zaključio je popularni Vitaka.

Milivoje Vitakić nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Milivoje Vitakić nosio je dres Crvene zvezde od 1998. do 2004. godine, upisavši 98 utakmica i jedan gol. Za Lil, u koji je direktno otišao sa Marakane, igrao je od 2004. do 2007. godine, u 44 meča kao stub odbrane francuskog kluba.