NOVI PROBLEM ZA REAL MADRID! Dani Karvahal operisan, evo koliko će pauzirati!
Fudbaler Real Madrida Dani Karvahal (33) podvrgnut je artroskopskoj operaciji kolena i očekuje se da će biti van terena dva do tri meseca, saopštio je danas klub. Operacija desnog kolena prošla je uspešno, ali klub nije precizirao tačan rok oporavka. Karvahal je u nedelju, u meču protiv Barselone u 72. minutu zamenio Federika Valverdea. Iako je odigrao do kraja meča, žalio se na bol u kolenu.
Za Karvahala je ovo bila osma utakmica u sezoni. On je već propustio deo sezone zbog povrede mišića, a prošle godine bio je van terena oko devet meseci zbog povrede kolena.
Na desnom beku će ga zameniti Trent Aleksander-Arnold, koji se oporavio od povrede zadnje lože.
Sledeći meč Real Madrida je u subotu kod kuće protiv Valensije.
Kurir Sport / Beta
