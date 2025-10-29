Slušaj vest

Fudbaler Real Madrida Dani Karvahal (33) podvrgnut je artroskopskoj operaciji kolena i očekuje se da će biti van terena dva do tri meseca, saopštio je danas klub. Operacija desnog kolena prošla je uspešno, ali klub nije precizirao tačan rok oporavka. Karvahal je u nedelju, u meču protiv Barselone u 72. minutu zamenio Federika Valverdea. Iako je odigrao do kraja meča, žalio se na bol u kolenu.

Za Karvahala je ovo bila osma utakmica u sezoni. On je već propustio deo sezone zbog povrede mišića, a prošle godine bio je van terena oko devet meseci zbog povrede kolena.

Na desnom beku će ga zameniti Trent Aleksander-Arnold, koji se oporavio od povrede zadnje lože.

Sledeći meč Real Madrida je u subotu kod kuće protiv Valensije.

