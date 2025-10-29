Slušaj vest

Fudbaler Intera iz Majamija Lionel Mesi otkrio je kako se nada da će igrati za reprezentaciju Argentine na Svetskom prvenstvu 2026. godine.

Mesi je dodao da će konačnu odluku o nastupu na SP 2026. doneti kada se uveri da je 100 odsto fizički spreman da svojom igrom pomogne reprezentaciji Argentine da odbrani titulu šampiona sveta.

"Posebna je stvar igrati na SP. Voleo bih da igram na SP ako budem spreman i ako budem u stanju da pomognem reprezentaciji. Kada naredne godine krene predsezona s Interom onda ću na dnevnoj bazi moći da ocenim da li mogu da budem sto odsto na SP i da li mogu da budem koristan reprezentaciji".

1/13 Vidi galeriju MESI SA DRUGE PLANETE ODVEO ARGENTINU U FINALE: Leo i Gaučosi RAZBILI Hrvatsku i obezbedili DUEL za toliko željenu ZLATNU BOGINJU Foto: Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia, Profimedia, EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Mesi (38) je za reprezentaciju Argentine odigrao 195 utakmica i postigao je 114 golova. On je sa selekcijom Argentine osvojio SP 2022, koje je održano u Kataru.

"Želim da igram na SP i da na terenu branim titulu koju smo osvojili 2022. u Kataru. Osvajanje titule svetskog šampiona sa Argentinom bio je moj životni san. Istina je da je to bila jedina stvar koja mi je nedostajala na profesionalnom nivou, jer sam imao sreće da sa Barselonom osvojim sve na individualnom i klupskom nivou. Ako bilo kog fudbalera pitate o čemu sanja, on će da vam kaže da je to titula svetskog šampiona", istakao je argentinski fudbaler.

Mesi je član Intera od 2023. godine, a nedavno je produžio ugovor sa klubom iz Majamija do kraja 2028.

BONUS VIDEO: