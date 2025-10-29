Slušaj vest

Iako nije ni kraj oktobra, Bajern Minhen je shvatio da Nikolas Džekson nije pametna investicija za 2026. godinu.

Napadač je stigao u Minhen u smiraj prelaznog roka kao pozajmljeni igrač iz Čelsija, ali očigledno je da nije opravdao očekivanja. Ili je njegov potencijalni otkup od dodatnih 65.000.000 evra prevelika cifra.

Nemački izvori bliski klubu iz Minhena tvrde da Bajern već gleda ka drugim opcijama u napadu, te da će Džekson biti vraćen u Čelsi po isteku pozajmice.

On je do sada odigrao devet utakmica, od toga šest u Bundesligi, na kojima nije dao gol, dok je oba pogotka postigao u Ligi šampiona, protiv Pafosa i Klub Briža.

Senegalac je koštao Bajern čak 16.500.000 evra za jednogodišnju pozajmicu i klubu nemaju nameru da doplate još čak 65.000.000 da ga otkupe narednog leta.

Inače, Džeksonov ugovor u Čelsiju ističe tek na leto 2033. godine.

