Železničar iz Pančeva savladao je Javor u Ivanjici sa 4:2
KUP SRBIJE
PANČEVCI SLAVILI U IVANJICI! Železničar srušio Javor i plasirao se u osminu finala Kupa Srbije
Fudbaleri Železničara iz Pančeva plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije, pošto su u Ivanjici u šesnaestini finala pobedili Javor rezultatom 4:2.
Gosti su poveli golom Stefana Cvetkovića u devetom minutu. Dušan Pantelić je u 32. minutu pogodio za izjednačenje, a zatim je pet minuta kasnije iz penala doveo Javor u prednost od 2:1.
Železničar je do kraja poluvremena izjednačio pogotkom Janka Jevremovića u 45+1. minutu.
Ekipa iz Pančeva je od 55. minuta ponovo vodila, posle gola Nikole Jovanovića. Konačan rezultat postavio je Jevremović u 85. minutu.
