Fudbaleri Železničara iz Pančeva plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije, pošto su u Ivanjici u šesnaestini finala pobedili Javor rezultatom 4:2.

Gosti su poveli golom Stefana Cvetkovića u devetom minutu. Dušan Pantelić je u 32. minutu pogodio za izjednačenje, a zatim je pet minuta kasnije iz penala doveo Javor u prednost od 2:1.

Železničar je do kraja poluvremena izjednačio pogotkom Janka Jevremovića u 45+1. minutu.

Ekipa iz Pančeva je od 55. minuta ponovo vodila, posle gola Nikole Jovanovića. Konačan rezultat postavio je Jevremović u 85. minutu.

