Slušaj vest

Škotsku je zahvatio fudbalski plamen, posebno glavni grad Edinburg koji je na nogama i to zbog Hartsa.

Posle 65 godina Harts bi mogao da postane prvak Škotske, jer nakon dobijenog derbija protiv Seltika (3:1) ima osam bodova viška u odnosu na zeleno-belog velikana iz Glazgova.

Fudbaleri Hartsa slave pobedu nad Seltikom (3:1) Foto: Stuart Wallace / Shutterstock Editorial / Profimedia

Edinburg na nogama

Trener Hartsa Derek Mekinis i njegovi momci ne žele više da gledaju bitku za trofeje iz prikrajka, odlučili su da stvari uzmu u svoje ruke. Klub iz Edinburga osnovan daleke 1874. godine rešen je da ide do kraja u borbu za trofej šampiona Škotske, koji se u klupskim vitrinama čeka od 1960. godine.

Poslednji klub koji je razdvojio dvojac iz Glazgova bio je Aberdin, koji je 1984. i 1985. predvođen ser Aleksom Fergusonom dva puta zaredom bio prvak Škotske. Godinu ranije, 1983. titulom se okitio Dandi junajted, a 1980. Aberdin je opet bio najbolji. Pre toga, samo su Kilmarnok (1965) i Dandi (1962) slavili, kao i junak naše priče Harts (1960). "Srca iz Edinburga" samo su četiri puta bili prvaci Škotske - 1894/95, 1896/97, 1957/58, 1959/60. Da li je došlo vreme za peti šampionski trofej?

Derek Mekinis trener fudbalera Hartsa Foto: Mark Runnacles / Shutterstock Editorial / Profimedia

Seltik i Rendžers gledaju u leđa

Na početku sezone, Harts uopšte nije slovio za favorita kada je u pitanju titula u Škotskoj. Ali, trener Derek Mekinis napravio je odličan tim koji ima nestvaran niz od početka maja. Od tada pa do danas, računajući i kup takmičenje, Harts ima čak 16 pobeda i dva remija! Ove sezone već su slavili u gostima protiv Rendžersa (2:0) i pobedili Seltik (3:1) na svom stadionu "Tajnkasl park".

Mnogi se pitaju kako je Harts uspeo da se uzdigne do nivoa da igra ne samo ravnopravno, već i da pobeđuje Seltik i Rendžers. Razlog su finansije i ulaganja od strane Tonija Bluma, vlasnika engleskog premijerligaša Brajtona i manjinskog akcionara u klubu iz Edinburga. Ovaj biznismen poseduje 29 odsto akcija i letos je uložio 11.500.000 evra u novi tim.

Direktor Džejms Anderson iskoristio je svoje znanje uz novac koji je dobio. Na "Tajnkasl park" stigli su Brazilac Ageu iz Brage, Portugalac Klaudio Braga iz Alesunda, Grk Aleksandros Kiziridis iz slovačkog Mihalovca i još nekoliko fudbalera. Ekipa koja prema specijalizovanom portalu Transfermarkt vredi 18.720.000 evra zasenila je daleko skuplji Seltik (132.650.000), Rendžers (104.450.000) i velikog gradskog rivala Hibernijan (20.500.000).

1/7 Vidi galeriju Harts Škotska Foto: Printskrin/Instagram

Slavni dani škotske prošlosti

Mnogi sumnjaju da će Harts uspeti da izdrži trku sa daleko skupljim Seltikom, koji je posle ostavke Brendana Rodžersa na klupu vratio vojnika kluba Martina O`Nila, još jednog Irca i legendu zeleno-belih. Ali, Harts iza sebe ima podršku armije navijača i odličnu atmosferu u ekipi, koja od starta prvenstva nosi klub ka rezultatima i uspesima.

Puni naziv kluba - Heart of Midlothian Football Club potiče od romana "The Heart of Midlothian" pisca ser Voltera Skota, u kome se spominje stara zatvorska zgrada "Heart of Midlothian" u Edinburgu. Klub je nastao iz društva za ples "Heart of Midlothian Quadrille Assembly", kada su članovi jedne večeri uzeli fudbalsku loptu i otišli da igraju fudbal na terenu "The Meadows". Lepe stranice istorije, pored četiri pobrojane titule, jeste i plasman u četvrtfinale UEFA kupa u sezoni 1988/1989, kao i sedam trofeja u Kupu Škotske (1891, 1896, 1901, 1906, 1956, 1998, 2006, 2012), te četiri u Liga kupu (1954, 1958, 1959, 1962).

Klub je imao veliki doprinos u Prvom svetskom ratu, posebno kada je 1914. godine 11 prvotimaca Hartsa dobrovoljno otišlo u vojsku Velike Britanije. Do 1916. još petorica fudbalera su otišli u rat, ukupno njih 16. I svi su služili u jedinici "Mekri bataljon", a sedam fudbalera je poginulo - Dankan Kjuri, Džon Alan, Džejms Bojd, Tom Grejs, Ernest Elis, Džejms Spidi i Hari Voti. Klub i navijači su podigli i spomenik u četvrti "Hajmarket" u Edinburgu kao sećanje na igrače, članove i ljude iz grada koji su poginuli u Velikom ratu.

Trener Hartsa Derek Mekinis i fudbaler Klaudio Braga Foto: Ian Jacobs / Alamy / Profimedia

Istorija bogata 140 godina

Klub stoji iza "Heritage Trail" ("istorijske staze"), gde navijači i posetioci mogu kroz vođenu turu proći kroz lokacije značajne za istoriju kluba, od prvih mesta treninga, preko starih fudbalskih terena, do modernog muzeja. Legende Hartsa su Džon Robertson, Vili Bold, Dejv Mekej, Gari Mekej, Dru Bazbi i Pol Hartli.

Kombinacija bogate istorije, više od 140 godina i lokalne tradicije čini Harts jednom od najznačajnijih institucija Edinburga, ali i jednim od najpoštovanijih klubova u Evropi. Harts je 2021. godine zvanično postao najveći fan-vlasnički klub u Velikoj Britaniji, pri čemu navijači imaju značajan uticaj u kolektivu preko organizacije "Foundation of Hearts".

Početkom 2000. Harts je zapao u finansijske poteškoće, koje su bile toliko velike da su pretile prodajom stadiona, kako se klub ne bi ugasio. Nekoliko akcionara je tada u klub dovelo Vladimira Romanova milionera iz Litvanije ruskog porekla, koji je godinu za godinom povećavao svoje akcije, da bi 2005. imao većinski udeo vlasništva od 82 odsto. Iako se obavezao da će iskoreniti dug kluba, on se samo uvećao. Harts nije isplaćivao igrače, a dva puta mu je prećeno stečajem. Porez je plaćen i račun namiren tek u avgustu 2011. godine.

Aleksandar Kiziridis i Stjuart Fajndli slave pobedu Hartsa Foto: Mark Runnacles / Shutterstock Editorial / Profimedia

Godine stečaja i propadanja kluba

Harts je imao odličan početak sezone 2005/2006, kada je pobedio u prvih osam utakmica u ligi i tako izjednačio rekord iz 1914. Ali, gazda Romanov je šokirao navijače tako što je otpustio trenera Džordža Berlija, iako je bio prvi na tabeli. Na kraju te sezone, Harts je završio kao drugi iza Seltika. Igrali su te godine kvalifikacije za Ligu šampiona i završili takmičenje u drugom kolu. Ponovo je klub zapao u dugove, a u junu 2013. Harts je započeo proces ulaska u stečaj sa dugovima od 30 miliona evra. Klub nije mogao da registruje igrače starije od 21 godine, a pretilo im je i oduzimanje trećine bodova iz prethodne sezone, što je značilo da će klub početi sezonu 2013/2014 sa -15 bodova.

Administrator BDO Trevor Berč zamolio je navijače Hartsa da kupe sezonske karte i izjavio da moraju da prodaju najmanje još 3.000 sezonskih karata kako bi prikupili dodatnih 800.000 funti, kako bi klub nastavio da radi i izbegao likvidaciju. Navijači su ispunili ovaj broj i podigli ukupnu prodaju sezonskih karata preko 10.000, dajući klubu više vremena za opstanak.

En Badž predsednica fudbalskog kluba Harts iz Edinburga Foto: phil wilkinson / Alamy / Profimedia

Klub navijača i velika žena En Badž

Dok se Harts borio da preživi, usledilo je ispadanje iz Premijer lige Škotske, a samim tim i odlazak Vladimira Romanova iz kluba. Odlučujuću ulogu u tome da ne dođe do gašenja kluba imala je „Fondacija Srca" koja je preko 8.000 ljudi koji su uplaćivali novac uspela da spase Harts, koji je iz stečaja izašao u junu 2014. godine. Harts je postao prvak druge lige 2015. i ekspresno se vratio u elitni rang škotskog fudbala.

Ponovo su ispali iz lige u vreme kovida, ali... "Fondacija Harts" 30. avgusta 2021. godine zvanično je postala vlasnik najviše deonica kluba, a Harts najveći klub u vlasništvu navijača u Ujedinjenom Kraljevstvu. Predsednica kluba je En Badž. I opet su se vratili kao prvaci druge lige, a u sezoni 2023/2024. bili su treći u Škotskoj, čime su izborili plasman u Ligu Evrope, ali su se na kraju zadovoljili igranjem u Ligi konferencije.