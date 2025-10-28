Slušaj vest

Kup utakmice često znaju da budu nezgodne, a Železničar do sada nije imao mnogo uspeha protiv ekipe Javora.

Ovog puta, stvari su izgledale drugačije. Tim iz Pančeva slavio je u meču u Ivanjici slavio rezultatom 4:2, a dvostruki strelac bio je Janko Jevremović , koji je posle plasmana u osminu finala sumirao utiske.

– Veoma teško gostovanje, moglo je da ode i na njihovu stranu, ali kako to često biva u fudbalu, uspeli smo da iskoristimo njihove greške u našu korist i privedemo utakmicu kraju – rekao je Jevremović.

Trener Radomir Koković je ukazao priliku igračima sa manjom minutažom, a oni su je maksimalno iskoristili.

– Utakmicu su počeli igrači koji su imali manje minuta u prvenstvu, ali kod nas nije važno ko je na terenu – svi pokušavamo da nametnemo naš stil igre i identitet. Verujemo jedni u druge i to se vidi po rezultatu.

Železničar je ovom pobedom stigao do trećeg trijumfa u poslednja 24 dana, što ekipi daje dodatno samopouzdanje pred teško gostovanje u Novom Pazaru.

– Sigurno da idemo u Pazar sa velikim samopouzdanjem. Već od sutra počinjemo pripreme za taj meč i daćemo sve od sebe da nastavimo dobar niz – dodao je Janko.

Pored timskog uspeha, mladi ofanzivac je i lično imao razloga za zadovoljstvo. Postigao je dva gola i potvrdio da se nalazi u dobroj formi.

– Golovi mi znače za samopouzdanje, ali su oni pre svega nagrada dobre igre cele ekipe i sjajne energije koju imamo. Posvećujem ih svojoj porodici.

Železničar će uskoro ponovo igrati protiv Javora u prvenstvu, ali o tome će tek kasnije razmišljati.

– Sledeća utakmica nam je najbitnija. Posle Pazara možemo da se fokusiramo ponovo na Javor, a analizu ćemo, naravno, prepustiti stručnom štabu – zaključio je Jevremović.

