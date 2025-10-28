Trener fudbalera Novog Pazara Vladimir Gaćinović izjavio je da još razmišlja o ekipi za šesnaestinu finala Kupa Srbije, u okviru kojeg će njegova ekipa gostovati Naftagasu iz Elemira.
GAĆINOVIĆ PRED KUP: U Elemiru verovatno u kombinovanom sastavu
"Pošli su svi. Ponašamo se kao da idemo na prvenstvenu utakmicu. Na licu mesta ćemo odrediti startere. Još ćemo da vidimo. Verovatno ćemo nastupiti u kombinovanom sastavu", rekao je Gaćinović.
On je dodao da će neke igrače odmoriti, a da će neki podeliti minutažu.
Utakmica u Elemiru zakazana je za sredu od 13.00.
Novi Pazar je trenutno peti u Super ligi Srbije, dok je Naftagas treći u Srpskoj ligi Vojvodina.
(Beta)
