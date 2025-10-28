Slušaj vest

"Pošli su svi. Ponašamo se kao da idemo na prvenstvenu utakmicu. Na licu mesta ćemo odrediti startere. Još ćemo da vidimo. Verovatno ćemo nastupiti u kombinovanom sastavu", rekao je Gaćinović.

On je dodao da će neke igrače odmoriti, a da će neki podeliti minutažu.

Utakmica u Elemiru zakazana je za sredu od 13.00.

Novi Pazar je trenutno peti u Super ligi Srbije, dok je Naftagas treći u Srpskoj ligi Vojvodina.

(Beta)