Napadač Marseja Mejson Grinvud nalazi se na meti Totenhema, prenose britanski mediji.

Klub iz severnog Londona traži ofanzivca koji može da unese više dinamike i prodornosti u igru, a 24-godišnji Englez se uklapa u profil fudbalera koji bi mogao da pojača konkurenciju u napadu pred sledeću sezonu.

Totenhem, međutim, neće biti sam u trci za njegov potpis. Interesovanje za Grinvuda pokazali su i Barselona, Atletiko Madrid i Vest Hem, što jasno govori da je bivši fudbaler Mančester junajteda ponovo visoko kotiran na tržištu.

Grinvud je u Marsej stigao leta 2024. godine za 25 miliona evra, a od tada je postao jedan od ključnih igrača francuskog kluba.

U tekućoj sezoni odigrao je 12 utakmica u svim takmičenjima, postigao sedam golova i zabeležio četiri asistencije. Prema podacima sa Transfermarkta njegova vrednost iznosi oko 40 miliona evra.

