GRINVUD SE VRAĆA NA OSTRVO? London ga zove!
Napadač Marseja Mejson Grinvud nalazi se na meti Totenhema, prenose britanski mediji.
Klub iz severnog Londona traži ofanzivca koji može da unese više dinamike i prodornosti u igru, a 24-godišnji Englez se uklapa u profil fudbalera koji bi mogao da pojača konkurenciju u napadu pred sledeću sezonu.
Totenhem, međutim, neće biti sam u trci za njegov potpis. Interesovanje za Grinvuda pokazali su i Barselona, Atletiko Madrid i Vest Hem, što jasno govori da je bivši fudbaler Mančester junajteda ponovo visoko kotiran na tržištu.
Grinvud je u Marsej stigao leta 2024. godine za 25 miliona evra, a od tada je postao jedan od ključnih igrača francuskog kluba.
U tekućoj sezoni odigrao je 12 utakmica u svim takmičenjima, postigao sedam golova i zabeležio četiri asistencije. Prema podacima sa Transfermarkta njegova vrednost iznosi oko 40 miliona evra.
